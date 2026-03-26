Sn. Ünal Üstel, dünyayla birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamından en az hasarla ayrılmak için ekonomi örgütleri bir kriz masası oluşturulması çağrısı yapıyor. Kulak vermekte fayda var…

Sn. Özdemir Berova, KKTC Merkez Bankası Maliye Bakanlığı için 4 milyar TL civarında bir İç Borçlanma Senedi İhalesi açmış. Bu açılan borçlanma ihalesi neden açıldı acaba?

Sn. Erhan Arıklı, Girne – Çatalköy çift şerit yol çalışmaları adeta bölgede işkence haline gelmiş. Özellikle bugünlerde bir bataklığı andıran bu yol çalışması ne zaman tamamlanacak? Bölge halkı isyan noktasına gelmiş.

Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kısa süre içinde anjiyo ve kalp ameliyatlarının yapılacağını açıkladınız. Herhalde buraya da değerli cerrahlar görevlendirilecektir…

Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy-Girne yolu ile ilgili olarak önceki gün yaptığınız paylaşımla sitemlerinizi dile getirdiniz. Gerçektende sizin de ifade ettiğiniz gibi “niyeti hizmet olmayana mazeret çok...”

Sn. Mahmut Özçınar, Güzelyurt’taki eski Lemar önünde bulunan öğrencilerin beklediği durak yetersiz kaldığı yönünde şikayetler var. Belediye olarak buraya bir durak daha yaptırmanızda fayda var…