Günaydın Gençler!

"Bütün Ümidim Türk Gençliğindedir." diyen, büyük bir "Önder"

Emperyalist ülkelere, işbirlikçi ve Mandacı Padişaha karşı;

Tam Bağımsız Türkiye için Milli Mücadeleyi başlattığı ve Doğum günü kabul ettiği bu özel günü; Gençlerimize, yani "Sizlere" armağan eden, bir "Başkomutan."

"Bağımsızlık benim Karakterimdir." diyen. Sporda dahi;

“Ahlaklı olmayı, zeki ve çevik" olmanın önüne koyan, "Devrimci" Atanızı sadece bugün değil, her zaman anın, öğrenin.

Atamızın yazdığı "Nutuk" kitabını mutlaka okuyun. Kendinize rehber edinin.

Atatürk’ün gençliğe Hitabesini ve gençliğin cevabını unutmayın!

Sahte Atatürkçüleri” çok iyi tanıyın...

Söylemlerine değil, yaptıklarına bakın!

Anneler Babalar Neneler Dedeler;

Lütfen gençlerimize Atatürk’ü anlatın. Bugünlere nasıl gelindiğini,özgürlüğün ve bağımsızlığın nasıl kazanıldığını öğretin,öğrensinler, öğretsinler.

33 yıllık meslek hayatımında 19 Mayıslar hep çok özeldi.

Törenlere önce öğrenci, sonrasında öğretmen olarak yaklaşık 50 yıl hep katıldım.

Törenlerdeki gösterileriniz ve çoşukunuz bizi her zaman gururlandırmıştı. Bu dünyaya bir daha gelsem yine Sizlerin Öğretmeni olmayı seçerdim.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kalpten kutlarım

(Eralp Şerifoğlu)

KKTC çamaşır makinesine döndüyse ve her türlü yıkama aklama paklama yapılıyorsa işte aşağıdaki durumdan dolayıdır. Silkinip kendinize gelmezseniz bu çark böyle dönmeye devam edecek.

Sağ partiler çıkarları doğrultusunda bir araya gelirler ama sol ne yazık ki kendi ihtirasları yüzünden tarihin hiçbir sayfasında birleşip tek güç oldukları yazılmadı.

(Hasan Mullaoğulları)

KKTC'de yaşamak büyük fedakarlık ister. Tak diye verilen emirleri şak diye geçiren hükümetleri geçtim, içerde parmağı yüksek atlama rekoru kıran parti dışarda tam aksi vatan kurtaran kahramana dönüştüğünü görmek nerde yaşarık be ama dememize neden oluyor. Kapanan kredilerin 26 sene sonra Anayasaya aykırı olarak tekrar karşımıza çıkması kalp krizine neden oluyor. Geçtim bazı absürt yasaların dünyadaki geri kalmış ülkeleri bile güldürürken, buna hukukun mimarının bir parçası olan Barola Birliğinin bile gizli gizli onay vermesi bir yerimiz ile kahkahalar ile gülmemize neden oluyor. Halkın gösterdği tepkilere büyük bir siyasetçimiz Türkiye istedi yaptık ne yani karşımı çıkacaktık demesi sonrasında bağımsız, egemen, KKTC sonsuza dek yaşatılacaktır demesi halkı ÖRT ki ÖLEM moduna sokuyor

(Taner Ulutaş)

Ben Cumhuriyet kadını olarak sahnedeysem, bunu özgürlüğe, eşitliğe ve çağdaşlığa borçluyum!

Bize ışık olan, kadınlara seçme-seçilme hakkını birçok ülkeden önce veren Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyorum

19 Mayıs; bağımsızlığın, cesaretin ve yeniden doğuşun adıdır.

Atamın izinde, Cumhuriyetin ışığında yürümeye devam edeceğiz…

(Ayşe Karaca)