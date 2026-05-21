Aksa Süper Lig’den düşecek 4. Takım ile Aksa 1. Lig’den düşecek son iki takımı belirleyecek olan AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig Play-Out 3.hafta programı belli oldu.

Program şöyle;

AKSA Süper Lig Play – Out

24 Mayıs Pazar Saat 17:00

Lefkoşa Atatürk Stadı: Lefke – Karşıyaka (Kerem Eran)

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Mesarya – Mormenekşe (Osman Özpaşa)

AKSA 1. Lig Play – Out

24 Mayıs Pazar Saat 17:00

Lefke 16 Ağustos Stadı: Yalova – Binatlı (Evren Karademir)

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Maraş – Geçitkale (Şakir Azizoğlu)