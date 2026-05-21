KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 10. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. 20 Mayıs Çarşamba Günü Dernek Lokalinde tek adaylı gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı’nda Tolga Ahmet Raşit başarılı geçen bir dönemlik görev süresinin ardından yeni döneme Başkanlık görevine devam etti.

Divan Kurulunun belirlenmesi ile başlayan genel kurulda, Faaliyet ve Mali Rapor onaylandı. Yönetim kurulu, disiplin, denetleme ve sosyal faaliyet kurulları seçimi yapıldı.

KKTC Fenerbahçeliler 10. Dönem Yönetim Kurulu Listesi:

Tolga Ahmet Raşit (Başkan)

Öykü Akcan, Nur Lastikcioğlu, Cengiz Gülmez, Ahmet Aktunç, Hasan Alpözgen, Kemal Kamacıoğlu, Yusuf Kande, Vedat Tezcan, Erkan Dönmez, Nazan Yücetürk, Servet Şahan, Tolga Öztürk, Ahmet Özdirenli, Ahmet Sakinoğlu, Cenk Soner, Hüseyin Gazi, Selman Beber, Zeki Kaşifoğlu, Hasan Hızlıer, Kıymet Kalyan Günfer, Enver İyici