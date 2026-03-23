Sn. Tufan Erhürman, barış dili kullanma yolunu tercih ederek çok fazla münakaşaya girmeden ilk 5 ayınızı geride bıraktınız. Ancak artık sizden beklentiler bağlamında adımlar atmanız gerek…

Sn. Ünal Üstel, gerek özel sektör çalışanlarına yönelik, gerekse tarımsal ve hayvancılık alanında iş yapanlara destek amacıyla bugün itibariyle uygulamaya koyduğunuz destek paketi umarız üretim ve çalışma hayatına olumlu yansır…

Sn. Hüseyin Çavuş, ülkemizde son günlerde etkili olan yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü ve ülkede kuraklık korkusunu atlattı gibi. Ancak artan maliyetler nedeniyle hayvancının ne yapacağı merakla bekleniyor…

Sn. Hande Kayasal Çelikden, hükümetin açıkladığı son destek paketinde Kalkınma Bankası’ndan kredi desteği verileceği açıklandı. Acaba bu kredi desteği için neler gerekli?

Sn. Süleyman Uluçay, önümüzdeki Perşembe günü Lefkoşa’ya gelerek burada basın mensuplarıyla görevinizdeki ilk 3 yılı değerlendirecekmişsiniz. Acaba Aralık’taki seçimler için de adaylığınızı duyuruma toplantısı olur mu? Allah kolaylık versin…

Sn. Raşit Pertev, eski bir başmüzakereci olarak İngiliz üsleri ile ilgili olarak dün yapmış olduğunuz çağrıda çok haklısınız. Üslerin tartışılmaya başlandığı bugünlerde masadan dışlanmamak için taraf olmak gerek…