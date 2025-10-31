Sn. Tufan Erhürman, Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakereci kişi olarak kimi görevlendireceğiniz merak konusu. Bu arada Özdil Nami bey bu görev verilirse seve seve kabul edeceğini söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz?

Sn. Fikri Ataoğlu, Ankara ziyareti sonrasında hükümetin durumu ne olur diye sorular geliyor. Hükümetin küçük ortakları olarak siz ne öneriyorsunuz? Allah kolaylık versin…

Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı olarak bu ay yine borçlanma yoluna gitmişsiniz. Bu borç yükü geleceğimizi ipotek altına almak olduğunu siz bizden daha iyi biliyor olmalısınız...

Sn. Adil Onalt, Hayvancılar Birliği olarak yapılan son akaryakıt zammı sonrasında üretimin durma noktasına geldiğini ifade ettiniz. Büyük eylem için sinyal verdiniz. Acaba tarih belirlendi mi?

Sn. Soydan Sakallı, KTSYD’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Omaç Başat Halı Saha Turnuvası’nda takımınız Tribün Kıbrıs üst üste 3. Kez şampiyon olarak önemli bir başarıya imza atmışsınız. Başta siz olmak üzere ekibinizi kutlarız…

Sn. Tahir Saygıner, avcıların dört gözle beklediği büyük av sezonu Pazar günü başlıyormuş. Ancak çevre örgütleri bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle av hayvanlarının azaldığını belirterek avın yasaklanması gerektiğini söylüyorlar. Siz ne diyorsunuz?