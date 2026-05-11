Yakın Doğu Üniversitesi’nde bu yıl ilk kez düzenlenen “Prof. Dr. Ümit Hassan Uluslararası Basketbol Kupası”, farklı coğrafyalardan gelen öğrencileri aynı sahada buluşturarak kampüste unutulmaz bir spor şölenine dönüştü. Yakın Doğu Üniversitesi’nde 23 yıl boyunca rektörlük yapan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretimine önemli katkılar sunan Prof. Dr. Ümit Hassan’ın anısına düzenlenen turnuvanın kazananı ise KKTC takımı oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonunda RA25 Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuva, rekabetin heyecanını ve kültürel dayanışmanın gücünü aynı potada buluşturdu.

20 farklı ülkeden öğrencinin kendi ülkelerini temsil ederek parkeye çıktığı turnuva, üniversitenin çok kültürlü yapısını sahaya taşıdı. Fas, Filistin, Gana, Gambiya, İtalya, Kazakistan, Kenya, KKTC, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya, Lübnan, Nijerya, Pakistan, Rusya, Sudan, Türkiye, Uganda, Ürdün, Yemen ve Zimbabve’den katılan genç sporcular, centilmence mücadeleleriyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Tribünlerde oluşan coşkulu atmosfer ise organizasyonun finaline renk kattı.

NEFES KESEN TURNUVADA ŞAMPİYON KKTC!

Turnuvanın yarı final karşılaşmalarında KKTC, Sudan’ı 48–29 mağlup ederek adını finale yazdırırken; Türkiye ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni 37–35’lik skorla geçerek finale yükselen diğer takım oldu. Üçüncülük mücadelesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan’ı 22–18 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Final karşılaşmasında ise KKTC ile Türkiye karşı karşıya geldi. Etkili bir performans sergileyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımı, mücadeleyi 39–15 kazanarak turnuvanın şampiyonu olurken, Türkiye turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Şampiyonluk kupasını kaldıran KKTC, coşkusunu Türkiye takımı ile Dillirga oynayarak kutladı.