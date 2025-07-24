Sn. Ersin Tatar, BM’nin talep ettiği bakımsız eski mezarlıkların tadil edilmesi kapsamında ülkemizde bu şekilde olan kaç Rum mezarlığı bulunuyor?

Sn. Hüseyin Çavuş, bölgemizde hava sıcaklıklarının 40 derecelerin üzerine çıkması nedeniyle yangın riski tavan yapmış durumda. Herhalde bakanlık olarak orman bekçileri ve diğer elemanları teyakkuzda tutuyorsunuz. Zira komşuda dünkü yangın bunun olmasını emrediyor…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma Bakanlığı olarak aşırı sıcak hava nedeniyle saat 12.00 – 16.00 saatleri arasında dışarda çalışmayı yasaklamanız çok yerinde bir karar…

Sn. Erhan Arıklı, geçtiğimiz gün bir programda yaptığınız açıklamada yeniden milletvekilliği için aday olmayacağınızı zira ailenize verdiğiniz bir söz olduğunu söylediniz. Yerinde bir karar…

Sn. Beste Oymen, yaz aylarında sürekli yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle gıdalarda var olan büyük tehlike konusunda yaptığınız uyarılar umarız vatandaşlarımızın kulağına küpe olur…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, geçirmiş olduğunuz apandisit ameliyatı sonrasında bir de vücutta oluşan enfeksiyon nedeniyle tekrardan hastanede tedavi görmüşsünüz. İnşallah şimdi tamamıyla iyileşmişsinizdir…