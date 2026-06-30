KKTC Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda 12 kilo 278 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan sanıklardan Muhad Baalwan’a 9 yıl, operasyonu organize ettiği tespit edilen Zakariya Behtahr’a ise 14 yıl hapis cezası verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu alma, ithal ve tasarrufu suçlarından yargılanan Muhad Baalwan ile Zakarıya Behtahr hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Uğur okudu.

Yargıç, Havalimanı'nda düzenlenen X-ray Operasyonu'nda 12 kilo 278 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalanan Muhad Baalwan’ın rolünün taşıyıcı olduğunu, sanık Zakarıya Behtahr’in ise organizasyonu yapan kişi olduğunu söyledi.

Yargıç, sanık Muhad Baalwan’ın suçunu kabul edip, adaletin erken tecellisine katkıda bulunduğunu belirtti.

Yargıç, sanıklara hapis cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini ifade ederek, hürriyeti bağlayıcı cezanın süresine karar verirken, işlenen suçun vahametini, suça konu uyuşturucunun miktar itibariyle çok oluşunu, sanıkların suçtaki rolünü ve kişisel durumunu, ağırlaştırıcı ve hafifletici faktörleri tezekkür ettiklerini söyledi.

Ele geçirilen miktarın yüksek oluşunu, birçok kişiyi zehirleyecek miktarda olmasını sanıklar aleyhinde ağırlaştırıcı etken, en hafif tür olmasını ise hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini kaydeden Yargıç Uğur, sanık Muhad Baalwan’ı 9 yıl, Zakariya Behtahr’ı ise 14 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.