Gönyeli’de yolcu taşıma izni ve sürüş ehliyeti olmaksızın araç kullanan sürücüye 136 bin TL para cezası kesildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Gönyeli Karakolu ekipleri tarafından yapılan denetimde bir sürücünün yolcu taşıma (T) izni olmaksızın taşımacılık yaptığı tespit edildi.

Söz konusu sürücünün ayrıca KKTC sürüş ehliyeti olmadan araç kullandığı ve aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı da belirlendi.

Korsan sürücüye işletme (T) izinsiz yolcu taşımaktan 121 bin 236 TL, KKTC sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan 9 bin 92 TL ve görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmaktan 6 bin 61 TL olmak üzere, toplam 136 bin 390 TL para cezası kesildi ve 70 ceza puanı uygulandı.