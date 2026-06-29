Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 30 Kasım 2025’te yaşanan hırsızlık olayında, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından marketten muhtelif kozmetik ürünleri ve bir kot pantolon çalındığı tespit edilmişti.

Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen R.T. (K-30) tutuklandı.

-Karaoğlanoğlu'nda zıpkınla ruhsatsız avlanan iki kişi aleyhinde yasal işlem

Girne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Karaoğlanoğlu’nda dün saat 18.00 sıralarında F.G. (E-34) ile Ö.G.’nin (E-27) şamandırasız ve ruhsatsız zıpkınlarla balık avladıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslara birer asgari ücret idari para cezası kesilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerinde bir arazide yangın

Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerinde bir arazide dün saat 15.00 sıralarında muhtemelen elektrik tellerin birbirine temasıyla oluşan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu.

İtfaiye ekipleri ile askeri personelin ortak müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm anız, derin şekilde budanmış bakımsız 18 zeytin ağacı ve 10 dönüm kuru ot yandı.

Tüm meselelerle ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.