Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve kanunsuz mal tasarrufu suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri M.A. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Berkay Sürmelioğlu, zanlının 7 Mart 2026 tarihinde saat 14.00 ile 22.00 arasında Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde isminin baş harfleri R.U.'ya ait kilitsiz vaziyette bulunan markası meçhul yeşil renk dağ bisikletini çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 8-9 Mart 2026 tarihleri arasında saat 12.00 ile 20.30 arasında Lefkoşa'da Ali Rıza Caddesi'nde bulunan bir apartmanın önünden A.B.'ye ait yetişkin bisikletini çaldığını açıkladı. Polis, zanlının ayrıca 14 Mart 2026 tarihinde saat 06.30 ile 16.00 arasında Lefkoşa'da Macro Market'in otoparkının kuzey kısmında T.M.'ye ait kilitsiz vaziyette bırakılan kırmızı renk dağ bisikletini de çaldığını kaydetti.

Polis, zanlının 19.03.2026 tarihinde saat 07.30 ile 13.30 arasında Rauf Raif Denktaş Sokak üzerinde bulunan isimsiz bir apartmanın girişindeki boşlukta bulunan S.F.'ye ait bisikleti, 22 Haziran 2026 tarihinde ise saat 00.30 ile 09.00 arasında Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın giriş kısmındaki merdiven ayaklarının yanında park halinde bulunan P.A.'ya ait elektrikli scooterı çaldığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntüleri sonucunda bisikletler ile elektrikli scooterı zanlının çaldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, 25.06.2026 tarihinde zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını, ardından kaldığı Lefkoşa'daki adreste yapılan aramada 5 adet bisikletin bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, elektrikli scooterın da Lefkoşa'da Dede İsmail Sokak üzerinde bulunan isimsiz bir apartmanın bodrum katında bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından mahkemeye çıkarılarak soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.