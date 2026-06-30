Erülkü süpermarketten hırsızlık yapan bir kişi önceki gün Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tutuklandı.

30 Kasım 2025’te yaşanan hırsızlık olayında, kimliği meçhul şahıs tarafından marketten muhtelif kozmetik ürünleri ve bir kot pantolon çalındığı tespit edilmişti. Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Kıbrıslı Rum 30 yaşındaki isminin baş harfleri R.T. olan kadın tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Ardıç olguları aktardı.

Polis, 30 Kasım 2025 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Minareliköy'de faaliyet gösteren bir süpermarkete alışveriş için gelen zanlının market içerisinde kozmetik bölümünde satışa sunulan toplam değerleri 5.767 TL olan 1 adet deodorant, 1 adet aloavera suyu, ısı bandı, dolgunlaştırıcı krem, leke karşıtı güneş kremi kot pantolonu sirkat ettiğini söyledi.

Polis, şikayetin 5 Aralık 2025 tarihinde yapıldığını, aynı gün süpermarketin kameralarında yapılan incelemede sirkat suçunu işleyen kişinin MYP823 plakalı araca binerek ayrıldığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, yapılan tespit üzerine zanlının aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis, 28 Haziran 2026 tarihinde Metehan kara giriş kapısından KKTC'ye gelen zanlının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC'de turist konumunda belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Savcı Mine Vehit, tutuklu yargı süresinin 7 gün olmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.