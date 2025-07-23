Sn. Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yeni GYÖ olarak bir takım atılımlar yapma hedefindeymiş. Herhalde bizden de bir adım gelecektir. Bu arada eski mezarlıkların restorasyonu konusu nedir?

Sn. Ünal Üstel, asgari ücretin yükselmesiyle birlikte piyasada bir zam furyası başladığı görülüyor. Bunun önüne geçmek için bir an önce bir çalışma başlatılması şart…

Sn. Olgun Amcaoğlu, Güney’de Perşembe günü beklenen aşırı yüksek sıcaklık nedeniyle elektrik üretimi konusunda takviye bir ünitenin devreye konulması konuşuluyor. Bizde ne yapılacak acaba?

Sn. Tufan Erhürman, Gönyeli’de başlatmış olduğunuz seçim startında TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’in yanınızda olması özellikle sol seçmene önemli bir mesajdı bizce. Yolunuz açık olsun…

Sn. Mehmet Avcı, ülkemizde neredeyse her hafta bir ölümlü kaza yaşanırken, bu kazalardan ders çıkarılmıyor sanki… Ancak yolların da bu kazalarda önemli bir neden olduğunu söyleyebiliriz değil mi?

Sn. Murat Şenkul, KTFF’nin ilk satış mağazası olan KTFF Store’un Girne’de açılması sonrası yaptığınız ziyaret önemli bir mesaj. Umarız milli takım ürünleri Girneli ve burada yaşayanlar tarafından ilgi görür…