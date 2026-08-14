Ayaklı Gazete’ye Yeniboğaziçi Belediyesi’ne bağlı köylerden olan Yıldırım köyünden ulaşan bazı vatandaşlarımız, yıllardır devam eden çöplük yakımının dün yine yapıldığını dile getirerek bu konudaki isyanlarını bizlerle paylaştılar.

Uzun yıllar önce inşaatlarda kullanmak için kazılarak toprak alınan Yıldırım-Atlılar arasındaki çukurların son 10 yıldır Yeniboğaziçi Belediyesi’nin kendi eliyle çöplük depolama alanına döndürüldüğünü iddia eden Yıldırım köyü sakinleri “Buraya gerek belediye tarafından dökülen molozlar gerekse inşaat şirketleri veya vatandaşlar tarafından bırakılan çöp ve molozlar nedeniyle burası çöp depolama alınan dönüştü. Ancak buranın sürekli birileri tarafından sırf hurdacılar metal, demir ve benzeri şeyler toplasın diye yakılması nedeniyle adeta zehir soluyoruz” dediler.

Dün yine bu çöplük alanın yakıldığını ve zehirli kara dumanın sabah saatlerinden itibaren bölgeye yayıldığını hatta akşam saatlerinde bu yanmanın sürdüğünü belirten bölge sakinleri Çevre Dairesi’nin neden buraya çöp dökenlere ceza kesmediğini sorguladılar.