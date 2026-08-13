Sn. Tufan Erhürman, yeni sınır kapılarının açılması konusunda neredeyse 1 yıldır beklentiler olmasına karşın bir uzlaşı sağlanamadığı görülüyor. En azından bir yeni kapı açılması güven yaratıcı önlemler (GYÖ) açısından önemli gelişme olabilir…

Sn. Hüseyin Çavuş, göreve geldikten sonra Tarım Bakanlığı olarak neler yaptığınızı sırladınız. Ancak esas yapılması gereken yapılamadı. Süt üreticisi 3 dönem geriden ödeniyormuş Halbuki siz göreve geldiğiniz ilk günlerde süt ödemelerinin en geç 15 günde bir ödeneceğini söylemiştiniz…

Sn. Erhan Arıklı, Güney Kıbrıs Yönetimi 1996 yılında yaşanan sınır olaylarında ölen 2 kişi için sizin tutukluğunuz isteniyormuş. Acaba yurt dışında da bu geçerli olacak mı dersiniz?

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki rakibi Lyon olmuş. Bu eşleşmenin galibi Fenerbahçe olursa takımınız yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Sizce Fenerbahçe’nin şansı ne?

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak düzenleyeceğiniz 2. Uluslararası Kültür Sanat ve Spor Festivali için stand kayıtları başlamış. Bu stantlar için umarız çok yüksek kira bedelleri istenmez. Zira bazı esnaflar bu konuda dert yanıyor…

Sn. Fehmi Oktay, son 1 aydır yaşanan sıcaklıklar acaba ne zaman hafiflemeye başlayacak? Bir sürpriz yaz yağmuru görme olasılığı olur mu dersiniz? Yoksa sonbahar aylarını mı bekleyim diyorsunuz…