Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yollarda son zamanlarda sürekli olarak karşılaştıkları bazı trafik kurallarına uymayan sürücü ve araçlarıyla ilgili görüşlerini paylaşarak son karşılaştıkları bir beton mikserinin fotoğrafını bizlere ilettiler.

Ülkemizde trafiğin çok başıboş olduğunu ve sürücülerinde sorumluluklarını yerine getirmediğini dile getiren duyarlı sürücülerimiz, geçtiğimiz günlerde Haspolat Kavşağı ile Haspolat köyü arasında karşılaştıkları beton mikseri aracın nasıl yollarda olduğunu sorguladılar.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi beton mikserinin arkasındaki hiçbir uyarıcı levhanın görülmediğini belirten vatandaşlarımız “Esas önemli olan bu mikserin arka farlarının hiçbirinin görülmemesidir. Bu araç akşam saatlerinde yolda olduğunu düşünecek olursak. Bir kazanın kaçınılmaz olacağını unutmamalıyız” diye konuştular.

Kazaların ülkemizde bu şekilde sorumsuzca hareket eden sürücülerden kaynaklandığını unutmamak gerektiğinin altını çizen duyarlı vatandaşlarımız etkin denetimler yanında sürücülerinde daha duyarlı olması gerektiğini sözlerine eklediler.