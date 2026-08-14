Bir bakan düşünün...

Sosyal medya platformları üzerinden, bu ülkenin vatandaşlarına "piç", "pezevenk" ve daha bir çok küfürü hiç çekinmeden edebiliyor.

Ve bu halktan binlerce kişi, bu siyasi ahlak ve seviyeden uzak üslubu görmeden sandıkta bu bakana ve benzer kişilere oy verip, onların milletvekili ve hatta bakan olmalarını sağlıyor.

Bence sorun bu bakanda değil, ona oy verip o mevkiye oturmasını sağlayanlardadır.

(Halil Tunç)

Bu sistemde iş yapmak aptallık yatır paranı faize git denizde güneşlen .......

personel maaşı

eletrik

kira

su

kdv

muhasebe

gelir vergisi

sosyal sigorta

ihtiyat sandıgı

mutfak gideri

daha say say bitmez bu dertlerden kurtulmak isteyen parasını faize yatırsın ne eletrik ne su derdi yan gel yat osman parayı ay sonu ye osman oh ne rahatlık böyle ekonomi mi olur bunun sonunu daha önce biz yaşadık yine yaşarız hayırlısı ne diyelim adam ekonomistim diyor nas mas yalan mış diyor bizde inanıyoruz yersek.....

bir süre daha böyle sonrası malüm akılı olan ne yapacagını bilir ...

(Süleyman Özkoç)

Yahu dostlar, aylardır bakıyorum da memlekette veri tutmak adeta bir "milli güvenlik sorunu" haline gelmiş. Sibel Siber Hanım döneminde müthiş bir hizmet olarak havaya çıkarılan o Meclis Gazetesi arşivi var ya… Arama butonu aylardır nadasa bırakılmış, çalışmıyor. Ama sorsanız, kimsenin umurunda değil. Herkes halinden memnun. Hadi orayı geçtim, KIBTEK’in web sitesine girip bir bakayım dedim. Abone istatistikleri 2023’ten beri sırra kadem basmış, yayınlanmıyor. Yahu en azından o abone sayılarına bakarak, dolaylı yoldan kaç yeni evin, kaç dükkanın sisteme bağlandığını anlar, kentlerdeki hane sayılarına dair üç aşağı beş yukarı bir projeksiyon yapabilirdik. Ama yok, o kapı da duvar. Eğitim Bakanlığı’nın istatistikleri fena sayılmazdı, haklarını yemeyelim. Ama onlar da cinlik yapmış; yıllık raporda öğrencilerin vatandaşlık durumunu gösteren çizelgeden çift vatandaşları cımbızla çekip çıkartmışlar. Tabloyu eksiltince nüfus gerçeği de buharlaşıyor tabii. Şaka gibi ama şu memlekette tek doğru dürüst istatistik tutan yerler galiba Merkez Bankası ve TC Elçiliği… Herhalde memleketin esas efendisi olmalarından kaynaklanıyor. Bizim hükümetin ise yapısal olarak böyle bir derdi, tasası hiç yok gibi görünüyor. Muhaceret kayıtlarına girmiyorum bile! Son yıllarda gelenlerin rakamları havada uçuşuyor ama ne hikmetse gidenlerin rakamları yayınlanmıyor. Giren var, çıkan yok! Tüm bunlar tesadüf mü dersiniz? Hiç sanmam. Hayatımda veriden, rakamdan, kendi gerçeğinden bu kadar korkan bir idari yapı görmedim. Bir de utanmadan yıllardır e-Devlet olacağız diye nutuk atıyorlar. Yıllarca o projeyi de un değirmenine koyup öğüttüler, zamana yaydılar. İşin komiği, bu işi canla başla isteyen ve fonlayan Türkiye’yle de adeta dalga geçiyorlar. Yıllardır süren muazzam bir atalet trajedisi…

(Mete Hatay)