Asgari ücret yükseldi...

300 TL'ye lahmacun yemeye ve 350 TL'ye de çorba içmeye hazır olun...

(5 yıl sonra Facebook bu iletiyi bize hatırlattığında o zaman yukarıda yazdığım rakamların yanına muhtemelen birer sıfır daha eklenmiş olacak; yüzümüzde inceden bir tebessümle hatırlayacağız bu yazdığımızı)...

(Raif Uzkan)

Ah memleketim ah!

Beceriksiz yöneticilerin elinde ne hallere düşürüldün...

Ha...

Onlar mı suçlu,

Onları seçen sizler mi,

O başlı başına başka sorun.

(Ülker Fahri)

"Bir kapı bile açamayan liderlerin önüne BM yeni ödevler koymuş: mezarlıkların temizliği, mikroplastiklerin azaltılması…" Bazı dostlar kızmış. Ben onlara katılmıyorum. Elbette kapsamlı çözüm önemlidir, elbette büyük adımlar atılmalıdır. Ama barış derken, barışı inşa etmeyi hep atlıyoruz maalesef. Bu yüzden bugün dışarıdan bakanlar da tarafların samimiyetine inanmıyor, haklı olarak.

Bir arkadaş aşağılayıcı bir tonla “BM’nin güven artırıcı önlemleri dedikleri şey, bula bula mezarlık tamiri mi!” diye sordu. Katılmıyorum. Mezarlıklar çok önemli. Sabah akşam “anlaşma isteriz” diye döğünürken, gündelik hayatta önünden geçtiğimiz yağmalanmış mezarlıkları görmezden gelen kafalar nasıl barış yapacak?

Mezarlıklar önemlidir. Hatta geçiş kapılarından bile daha fazla. Mezarlıklar, ötekine karşı gösterdiğin saygının göstergesidir. . Barış, yalnızca kağıda imza atarak değil, karşılıklı saygı duymadan geçer. Bu da öncelikle günlük hayatta yanı başımızda duran ötekine ait mirasla başlar.

(Mete Hatay)

Yazıklar olsun, bence ne dağttıklarının farkında değil hükümetimiz. Seçim kazanmak uğruna!

Bunun bedeli seçimi kaybetmeniz olacak. Elinizi vicdanınıza koyarak karar verin! Çocuklarımıza yaşanacak ülke bırakın, ülkelerini ellerinden alma lüksünüz yok. Umarım bir hükümet değişiminde bu verilen istisnai vatandaşlıklar gözden geçirilir ve geri alınır.

(Hasan Gazioğlu)

Baraka ile anlatılan, “geçici, derme çatma” bir yapıysa… Tam da budur ortak hissimiz. O tarihi bina değil…

Yaşadığımız hayat…

Hepimize dayatılan düzen…

Gelecek belirsizliği…

İradesizlik, çürüme…

“Nasıl geldik buraya?” diye her gün, her an sormalıyız kendimize…

(Cenk Mutluyakalı)

Reis-i cumhuru barakadan kurtardın ha !!! Böylece devlet itibar kazandı ha!!! Ya bu devletin öğrencileri??? Bir cok okul barakanın moderni konteynerlerde hala eğitim alıyorlar. Siz "külliyeniz" ile Itibarı, saygınlığı göklerde zannederken ülkenin gercekler ve geleceği yerlerde ...

(Ahmet Billuroğlu)