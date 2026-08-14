Sn. Ünal Üstel, bölge gezilerinizde yapmış olduğunuz konuşmalarda, UBP’nin sandıktan yine farkla birinci çıkacağını söylemişsiniz. Bunu herhalde bir anket sonucuna dayanarak söylediniz… Zira bu büyük bir iddia..

Sn. Hakan Dinçyürek, yapımı devam eden yeni Lefkoşa Hastanesi’nin 2027 yılında hizmete gireceğini söylediniz. Ancak ondan önce Güzelyurt Hastanesi’nin ne zaman hizmete gireceğini söyleyebilir misiniz? Son 20 Temmuz’da açılacağı belirtilmişti…

Sn. Fikri Ataoğlu, sizin bölgenizde olan Yıldırım-Atlılar arasındaki çöplük sorunu bölge halkını isyan ettiriyor. Artık burasına bir çözüm bulmanız şart…,

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, bu akşam Gazimağusa ve İskele bölgesinden bazı gazetecilerle yemekte bir araya gelecekmişsiniz. Anlaşılan bölgenizdeki belediyelerin festival açılışlarına katılmayacaksınız…

Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi’nin geleneksel hale gelen Girne Arkın Group Fest26 bu yıl yine dopdolu geçecek gibi görünüyor. Ay sonu başlayacak Girnefest için bu yılki bütçe ne olacak?

Sn. Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile aranızdaki buzları eritmenin bir göstergesi olarak spor yazarlarına yönelik futbolda değişen yeni kurallarla ilgili seminer ve sonrasında kokteyl yapılması olacakmış. Hade hayırlısı diyoruz…