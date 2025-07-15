Sn. Ersin Tatar, Çarşamba günü New York’ta yapılacak olan 5+1 toplantısında bizce sadece kapılar konusu değil daha fazla konu masaya gelecektir. Herhalde bunlara da hazırlıklar yapılmıştır…

Sn. Ünal Üstel, Binboğa Yem Sanayi’sinde başlatılan soruşturmanın bizce daha da genişletilmesi gerek. Bu konuda polisimize destek vererek eski dosyaların da karıştırılması gerekiyor…

Sn. Özdemir Berova, yaptığınız açıklamada son yapılan Şans Oyunları Yasası ile Maliye’nin kasasına 10 milyon Dolar girdiğini ifade ettiniz. Ancak sizde biliyorsunuz ki bunlar geçici çözümler…

Sn. Tufan Erhürman, yarınki 5+1 formatındaki toplantıdan bir sonuç çıkmasını bekliyor musunuz? Yoksa her iki tarafından çözümsüzlük çözümdür anlayışıyla hareket ettiğini düşünüyorsunuz…

Sn. Hasan Sertoğlu, bugün yeniden başlayacak olan BTM 2. Lig maçlarında yaşanacak herhangi bir şiddet olayında taviz vermeyeceğinizi açıklamanız herhalde takımları bir nebze olsun ürkütmüştür…Allah kolaylık versin…

Sn. Mehmetali Güröz, Binboğa Yem Sanayisi çalışanları bağlı oldukları Koop-Sen’in oldukça sessiz kaldığını ifade ediyorlar. Acaba bu sessizliğin nedeni nedir?