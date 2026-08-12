Soru YORUM

Bir bayan çıkmış kendi sayfasında müzik eşiğinde dansını paylaşıyor.

Bunu kendi sayfasında paylaşıyor. O anki mutluluğunu paylaşıyor.

soru YORUM. Bana ne ,sana ne kime ne? Kim isterse olsun etiketi ne isterse olsun mutluluğunu böyle paslasmış. Vay anam vaaay yok kemikler sızlayacakmış, yok efendim yakışırmıymış, vs,vs,vs. Yorumlara bakıyorum çoğunluğu erkek.

Ha siz meyhaneye gideceksiniz içip sarhoş olacaksınız resimler paylaşacaksınız şarkı söylerken haklı ve dokunulmaz olacaksınız. Bilmem hangi tavernada dansözler gibi kıvırıp oynayarak paylaşım yapacaksınız o da mübah olacak. Ama kadın tek başına bir oyununu atınca günah olacak.

Ne kadar basit düşünce kalıplarına kıstırmışız kendimizi.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Hak bu, hak edene edilir, hak yiyene edilmez. Ve onlardan çok var hayatımızda.

Önemli olan dedikodu yapmak, değil çıkıp bunu cesurca yerinde ve dimdik söyleyebilmektir.

Söylediğini arkasında da durabilmektir.

Yoksa gavede meyhanede lafazanlık etmek, gabak dogramak kolaydır.…

(Cenk Özdağ)

Kıbrıs Cumhuriyeti, Eylül ayından itibaren 6 lisede pilot uygulama olarak 5-b eğitim modeline geçiyor. Bilişim, İngilizce, kişisel gelişim, spor ve sanat, 5 adet ‘b’ harfini temsil ediyor. Bu modelin temel amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgileri günlük hayatlarına aktarabilmelerini ve çok yönlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bence ufuk açıcı bir model, özellikle de bireysel gelişimin (bilginin) çok önemli olduğu bir dünyada, çocuklarımızın kafasını gereksiz ve dogma bilgilerle doldurmak yerine, yaşam pratiğine hazırlamak bence temel önceliğimiz olmalı. Hantal ve kolaycı, ezbere dayanan bir akıl yerine, pratik, pragmatik ve en önemlisi analitik bir akıl lazım. Kimsenin ve hiçbir sistemin, inanışın kölesi değiliz, olmamalıyız.

(Ulaş Barış)

MUSALLA TAŞI ÖNÜNDE HAK HELALİ VE ÖTESİ: Gündemin baş sıralarına yükselen o mesele... Musalla taşı önünde "hakkımı helal etmiyorum" olayı üzerine "yeni trend" ifadesini kullanmamın ne kadar yerinde olduğu gelişmelerle kanıtlanıyor...

Maalesef!..

Sosyal medyada ve çeşitli mecliste çok kişi kendilerinin de artık bazı cenazelerde haklarını helal etmeyeceklerini seslendirmeye başladılar..

Hatta dünkü cenaze töreninde "hakkımı helal etmiyorum" diye ses veren ünlü bir iş adamı için de bazıları sosyal medyada "Beni dolandırdı. Ben de onun cenazesinde hakkımı helal etmeyeceğim" ifadesini kullandı...

Hassas düğmeye öyle bir basıldı ki..

Belirtmeye bile gerek yok. Evet, çok hassas bir konudur bu...

Bu negatif trend sürerse cenaze törenleri de kavga alanına dönebilir...,

Toplumsal kargaşa ve sürtüşmeleri de cenaze törenlerine taşıyabiliriz bu gidişle..... Hatta tabutların ve mezarların saldırıya uğradığını da görebiliriz..

(Ahmet Tolgay)