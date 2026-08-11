Sn. Ünal Üstel, bizce muhalefet partisi mensubu belediye başkanlarıyla söz dalaşına girmek yerine icraatlarınızı konuşturmanız daha iyi olacak. Bunun için de bir an önce yarım kalan işler bitirilmelidir…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, İhtiyat Sandığı’nın aktif büyüklüğünün 44 milyar 533 milyon 627 bin 336 TL’ye yükseldiğini açıkladınız. İnşallah bu para hükümetin açıklarını kapamak için kullanılmıyordur…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, dünkü Teknik Kurul toplantısı nasıl geçti? Toplantı öncesinde basına açıklama yapan KTOEÖS yetkilileri yapılmak istenen değişiklikleri kabul etmeyeceklerini bildirmişlerdi. Acaba uzlaşı çıktı mı?

Sn. Murat Şenkul, sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımlarda hükümetin güvenlik konusundaki yetersizliğini eleştirmeniz onların oldukça zoruna gitmişe benziyor. Allah size kolaylık versin…

Sn. Bekir Polatcan, yeni sezon harup alım fiyatları duyurmuşsunuz. Acaba bu fiyatları siz kafanıza göre mi belirlediniz, yoksa devlet yetkilileriyle ortak mı belirlendi.

Sn. Halil Kasım, belediye sınırlarınız içinde bulunan Tirmen-Ergenekon bölgesinde son 1 haftada üçüncü kez yangın çıkması dikkat çekici. Acaba birileri kasıtlı olarak yakıyor olmasın?