Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde teknolojik yatırımların 20 Milyon Euro’yu aştığını söylediniz. Bu yatırımlar sayesinde herhalde artık yurt dışına hasta sevkleri de azalmıştır diye düşünüyoruz…

Sn. Dursun Oğuz, anlaşılan o ki o kadar af süresi verilmesine karşın bundan yararlanan çok az çalışan olmuş. Zira son günlerde yapılan denetimlerde kaçak yaşayan onlarca kişi yakalanmış. Allah kolaylık versin…

Sn. Özdemir Berova, dün Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney’e geçiş yaparken görülmüşsünüz. Hayırdır, siz de piyasa araştırması mı yapmaya gittiniz?

Sn. Halil Kasım, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Ergenekon-Tirmen köyleri arasında ayni bölgede kısa süre içinde 3 defa yangın çıkması sizce de tuhaf değil mi?

Sn. Reşat Kansoy, Güzelyurt Belediyesi başkan adaylığınız hayırlısı olsun. Rakibiniz sayın Mahmut Özçınar karşısında en büyük şansınız, onun uzun süredir başkanlık yapmış olması olsa gerek…

Sn. Mehmet Nizam, Ağustos ayının ikinci haftasını da geride bırakacak olduğumuz bugünlerde siz halen daha hasat yapıyormuşsunuz. Allah kolaylık versin diyelim ama bugüne kadar neden kaldı hasat işi acaba…