KÜRESEL ISINMA… Tüm dünyada SICAKLIK REKORLARI kırılıyor... Çözüm az tüketim, çok geri dönüşüm. Az insan, çok ağaç. Az petrol/gaz, çok güneş/rüzgar. Az kırmızı et, çok beyaz et. Az araba/motosiklet, çok yürüyüş/bisiklet... Hiç bir şey yapamıyorsak, gereksiz yere yanan bir lambayı söndürelim. Çok işe yarar. Tabağımıza yiyebileceğimiz kadarını koyalım. Arabanın frenine daha az basalım. Çöp yönetimi yapalım. Doğayı, özellikle denizleri koruyalım... HAYATI TÜKETİYORUZ...

(Mustafa Gürsel)

13 yıldan fazla üst kademe yöneticiliği yaptım, beni telefondan arayan tanıdık veya tanımadık herkese cevap verdim veya toplantıda yada yurt dışında olduğum zaman daha sonra ya geri döndüm yada en kötü ihtimal ile mesaj attım. Fakat şimdiki bazı yönetici gibi olanlar dahi( görevlendirme danışman) aradığım zaman ne cevap veriyorlar ne de dönüp mesaj atıyorlar. Ben kendilerinden bir ayrıcalık istemek için aramıyorum özellikle sağlık konusunda hazırlanan yasa ile ilgili bakandan randevu talebinde bulunmuştum ama hala daha cevap gelmediğinden dolayı hatırlatmak istemiştim. Ama bugün NOKTAYI koydum seçim dönemi kimse beni aramasın ben de telefonlara bakmayacam. Telefonlarıma cevap veren atanmış değerli üst kademe yöneticileri arkadaşlarımı ayrı tutuyorum.

(Metin Gültekin)

SORU YORUM.

Herkes ülkede sistemsizlikten bahseder.

Sistemi kim kurar? İnsanlar.

Sistemi düzeltmek ve düzgün çalışmasını sağlayacak olan kimlerdir? İnsanlar.

Şimdi sorarım size. Sistemsizlikten beslenen insanların çok olduğu bir ülkede sistem kurmak mümkün mü?

Bence mümkün.

Sistemsizlikten beslenenlerin tümünü devre dışı bırakmak bile bir sistemin kurulduğunu hayda hayda gösterir.

(Hüseyin Cumaoğlu)

KANSER PAZARLIĞI YAPMAYACAĞIZ-

Son 30 Seneyi aşkın bir süredir Kıb-Tek Santralının Teknecik’den yaydığı kanser dumanları için pazarlık yapılmaktadır.

Bir filtrenin takılması bile topluma astronomik fiyatta lanse edildi ve göz göre göre insanlarımıza her gün zehirli gazlar yutturulmaktadır.

Beyler bu işin şakası yoktur.

Son 5 yılda Ülkemizde kanser vakaları 4000’in üzerine çıkmış ve her gün hızla yayılmaktadır.

Enerji sorunu dolayısı ile kanserin pazarlığını yapmayacağız. Ne yapalım elektriksiz mi kalalım tehditleri ile bize kansere karşı sessiz kalmamızı empoze edemezsiniz.

Evet elektriksiz kalalım. Eğer uydurma ve karanlık enerji faaliyetleri ile, bize kanseri empoze etme amacı güdüyorsanız yanıtımız “KESİNLİKLE HAYIR”dır.

Bu konuda Toplum içinde, gönüllü filizlenen insiyatifin dönülmez kararı oluşmuştur.

Kıb-Tek Teknecik Santralı derhal kapatılmalı ve Kirli Sanayi Bölgesi olan Kalecik’e taşınmalıdır.

Böylelikle hem Ülkemizin Kuzey Kısmı temizlenecek, hem de Kıb-Tek’in eline geçecek devasa ekonomik olanaklarla yeni çevre dostu ve yeterli santrallar kurulmuş olacaktır.

DERHAL TEKNECİK SANTRALINI DURDURUNUZ!

Bu güzel projenin uygulanması için teknik ve ekonomik olanaklar mevcuttur.

(Hasan Özbaflı)