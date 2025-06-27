Sn. Ziya Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı’na vekaleten yaptığınız görev mi sizi daha çok heyecanlandırıyor yoksa Cumhuriyet Meclisi başkanlığı mı?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, devlet ve özel okullarında lise mezuniyetleri bugün itibariyle tamamlanıyor. Acaba bugün İskele Evkaf TMK’nın mezuniyet gecesinde sizi orada görebilecek miyiz? Yoksa başka bir programınız mı var?

Sn. Dursun Oğuz, Güzelyurt bölgesi için yapılması planlanan Sosyal Konut Projesi için çalışmalar nasıl gidiyor? Gerekli alt yapı çalışmaları acaba başladı mı? Allah kolaylık versin diyelim…

Sn. Bertan Özerdağ, Yüksek Mahkeme Başkanı ve ayni zamanda Yüksek Seçim Kurulu başkanı olarak yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalara başladığınızı ve tahmini seçmen sayısındaki artışı yaklaşık 16 bin civarında olduğunu açıkladınız. Sanki bu rakam az gibi…

Sn. Ümral Volkan, Başbakanın sağ kolu olarak vatandaşın her derdine koşarak büyük takdir topluyorsunuz. Özellikle de partili partisiz herkesi kucaklamanız dikkatlerden kaçmıyormuş.. Allah size kolaylık versin…

Sn. Necati Özsoy, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Başkanı olarak KTFF yönetiminin almış olduğu hiçbir kulübün KTSYD Kupası’na katılmama kararının sebebini öğrenerek gerekli girişimleri yapmanız en iyisi olacaktır…