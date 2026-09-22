Gazimağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında bir aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Salih Mavideniz (E-28), yönetimindeki FM 299 plakalı araçla Kardeşlik Sokak’ta dikkatsizce seyrettiği sırada, Bülbül Sokak kavşağına geldiğinde, tehlikeli mahalde önündeki aracı geçmek için diğer şeride geçti. Araç, o esnada karşıdan gelen Muhammad Rıaz (E-22) yönetimindeki AA 271 U plakalı motosikletin yan kısmına çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol dizinde kırık teşhisiyle tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.