İş günü, hem de trafiğin en yoğun olduğu saatlerde Girne'nin Karaoğlanoğlu çıkışını trafiğe kapatmak akıl işi değil.

Geri dönmek, yan yollardan girip çıkmak isteyenler de bu curcunaya katılınca, bırakın adım adım gitmeyi, trafik tamamen kitlendi. Haliyle insanlar arabalarda çıldırdı. Öğrenciler Uçak servis arabasını kaçırdılar.

Aklı olan işini erteler veya yukarıdaki yolu kullanır.

Asfalt traslamak veya dökmek için geceyi ve tatil günlerini tercih etmeyi düşünmek çok mu zor?

(Nezihi Beyaz)

Herif bir yerde durmaz ki, habire soruyor ve en sonunda da şunu sordu

- Madem bütün insanlık Adem ve Havva'dan olmuşsa yani sıfır noktasını oluşturuyorsa tüm insanlığın peki o zaman 8 tane kan gurubu nerden çıktı birader?

(Hasan Mullaoğulları)

Kudret Hocanın ve Tufan hocanın dörtlü koalisyonda yaptığı ilk yasa ve tüzük değiṣikliği DAÜ ye dönüṣ yasasıdır .Vekillik bitince geri dönme .Ayrıca DAÜ deki Öğretim görevlilerinin ve personelin siyaset yapması ile ilgilidir .Neden ayni yasa değiṣikliğini diğer kamu görevlileri ve devlet ünivetsiteleri ile ilgili yapmadılar ,o ayrı bir bencillik.

(Mustafa Emiroğluları)

NATO ZİRVESİ :

Bu zirveden çıkan tek sonuç, Üyelerin savunma bütcelerini GSMH lalarının 0/0 5 ni çıkarmaları..

Halbuki ben ne beklerdim :

NATO , İsrail'e Refah kapısını açması için 24 saat süre vermesini , aksi takdirde güç kullanarak açacaklarını. DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK İŞKENCE VE KATLİAMI YAŞANIYOR.

Netanyahunun savaş suçlusu olarak tutuklanmasını

Türkiyenin F- 35, F- 16 hikayesinin sonuçlandırılmasını.

Ben çocuklar küçükken oyuncak uçak alacayım deyip de, yok bayramda, yok yılbaşında, yok , doğum gününüzde desem, çok ağır tepki görürdüm.

NATO terörizme karşı ise, PKK halâ daha niye silahları bırakmıyor.

Sonuç alıcı kararlar.

Halbuki biz ne seyrettik.

Trumpın başı sonu belli olmayan konuşmalarını :

Savaşı bitirdim, ama gene başlayabilir.

İran'da rejimin degişmesi lazım. Ama rejim değişirse daha kötü olabilir.

Putinle anlaşacaktım, ama Putin kötü.

İran da nükleer tesisleri imha ettik. Bunu eleştiren ve Pentagon'un raporunun "Sadece biraz zarar verdik " şeklinde olduğunu söyleyen gazetecilere en ağır küfürü etmesini ...

(Yücel Dolmacı)

Kıbrıslı Türkler, ithal bir ürüne, Kıbrıslı Rumlara kıyasla 2.4 katı daha fazla ödeme yapıyor.

İki mislinden fazla!

Dünyadaki benzer ekonomilere kıyasla da 1.8 kat daha pahalı ödüyoruz aynı malı.

Bu gerçekle Dünya Bankası’nın Kıbrıs Türk Ekonomisi’ne dair son izleme raporunda yüzleşiyoruz.

Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Fiseha Haile’i dinlerken, maruz bırakıldığımız pahalılıkla bir kez daha yüzleşiyoruz.

(Cenk Mutluyakalı)