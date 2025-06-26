Sn. Ünal Üstel, KTSYD tarafından düzenlenen Yılın Başarılıları Ödül Gecesi’nde yaptığınız konuşmada spora katkının son 3 yılda yüzde yüz arttığını söylediniz. Bunun geri dönüşünü de özellikle bireysel spor dallarında alınan başarılarla görüyoruz değil mi?

Sn. Hüseyin Çavuş, hayvan üreticileri sürdürülebilir bir üretim programı uygulamaya konulmaması durumunda hayvancılık sektörünün batacağını ifade ettiler. Bu konuda Tarım Bakanlığı olarak elinizi taşın altına koymanızda fayda var.

Sn. Hakan Dinçyürek, sigortalı vatandaşların kullandığı bazı ilaçların geri ödemesinin yapılmaması vatandaşları zorluyormuş. Pahalı ilaçlar ödenmezken ucuz ilaçların ödenmesi çok anlamsız oluyor…

Sn. Kasım Kuni, geçtiğimiz gün terfi eden polislere rütbe takım töreni yapılarak rütbeleri takıldı. Bu arada Ağustos’ta emekliye ayrılacak mısınız? Yoksa birkaç yıl daha görev yapacak mısınız?

Sn. Hasan Sertoğlu, KTFF yönetiminin almış olduğu yeni karara göre her yıl düzenlenen KTSYD Kupası için bundan sonra hiçbir takıma katılım izni verilmemesi oldukça tuhaf bir karar olmuş… Bu kararın gerekçesini paylaşmanızda fayda var diye düşünüyoruz…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, 53 yıldır devam eden İskele Festivali için dün yapılan basın toplantısıyla etkinliklerle ilgili detaylı bilgi verildi. Oldukça dolu bir festivale imza atacağınızdan kuşkumuz yok. Kolay gelsin…