Sn. Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Hahn’ın ülkedeki temasları kapsamında sizinle yapacağı görüşme sizin kabul etmemeniz nedeniyle iptal olmuş. Bunun sebebi nedir acaba?

Sn. Erhan Arıklı, ülkemizin belki de en çok kaza olan yolu olan Girne – Değirmenlik dağyolu için yeni yol çalışması ne zaman başlayacak? Zira bu yol artık kullanılamaz durumda…

Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı bünyesinde bulunan üretme çiftliklerinde üretilen başta tahıl çeşitleri olmak üzere meyve ağaçlarının yaygınlaştırılması için bir çalışma başlatmanızda fayda var…

Sn. Dr. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı olarak bu ayki maaşları ödemek için piyasadan borçlanma olacak mı? Zira son aylarda borçlanmadan maaşlar ödenemiyor…

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da yaklaşık 11 bin tonluk asfaltlama yapılacak olması, neredeyse Lefkoşa’nın yarısının yeniden asfaltlanması anlamına geliyor. İnşallah bu çalışmalar hızla tamamlanır…

Sn. Orçun Kamalı, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı olmanız sonrasında başlattığınız çalışmalar kapsamında Olimpiyat Evi projesinin lansmanını yaparak ilk adımı atmışsınız. Hade hayırlısı olsun…