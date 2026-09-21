Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız bize ülkemizde son yıllarda azalan İngiliz turist sayısı ile ilgili görüşlerini dile getirdiği bir yazı göndererek paylaşmamızı istedi. Yazısında İngilzi turistlerin neden daha önce Kuzey Kıbrıs’a yoğun şekilde geldiklerini paylaşırken, neden şimdi ise gelmediklerini aktardı.

İşte duyarlı vatandaşımızın yazısı:

Kuzey Kıbrıs yıllarca tanınmamış bir yer olmasına rağmen özellikle İngiltere’den çok yoğun bir şekilde turist ağırladı, peki bu yoğun bir şekilde gelen İngiliz turistler neden buraya gelip tatil yaptı? Neden buralarda ev sahibi oldu? neden emekli paralarını burada harcamaya karar verdi? Çünkü buranın havası, güneşi, denizi vardı ve yaşam ucuzdu,... bu insanları Kıbrısa yönlendiren bu faktörler idi, peki biz yıllar içerisinde bu insanlara ev sattık, ama ne oldu? adamlar bir baktılar satın aldıkları evlerinin 3-4 sahibi daha çıktı, neden çünkü önüne gelen emlakçı inşaatçı oldu, dolandırıcı doldu piyasa.. Bir evi bir kaç kişiye birden satan mı istersiniz, satın aldığı evin üzerinde borçtan dolayı ipotek engeli bulunan mı,.. Yıllarca mahkemelerde süründürdük insanları, paralarını kurtarabilmek için veya koçanlarını alabilmek için canını yedi bu insanlar. Peki ne oldu? Emekli olup hayatının geriye kalanını burada geçirmek için buraya gelen insanlar yıllar içerisinde bıktı, usandı hayatından bezdi.. bütün bu yaşadıkları travmaların üzerine hayatın ucuz olduğu Kıbrıs son bir kaç yılda, geldikleri ülkeden de daha pahalı oldu,.. bu da her ṣeyin üzerine tuzu biberi oldu, yani yaşanmaz hale geldi, peki devlet denen yapı bunlarla ilgili bir önlem aldı mı yıllar içerisinde? tabiki hayır!! bu insanlar bizim ülkemizde piyasamıza doğrudan katma değer sağlıyor kaybetmememiz lazım dedi mi? Tabii ki hayır.. Kimin umurunda, ay geçsin maaṣ gelsin umursamadı hiç bir yetkili.. Ve kaçınılmaz son; bu insanlar son iki yıldır teker teker evlerini barklarını satıp ülkemizi terk ediyor kaç kiṣi bunun farkında acaba??

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde eğer birṣey yapılmazsa ne İngiliz bir turist göreceğiz hotellerimizde ne de Ingiliz bir ev sahibi.. Ve evet durum bu kadar kötü.

Unutmayalım ki, yıllarca restoranları, marketleri, hotelleri, kiralık araba iṣi yapanları, barları, scuba merkezlerini, bu liste uzar da gider.. kısacası piyasayı turizm anlamında bu insanlar besledi..