İran - İsrail Savaşı :

Kısa bir yorum.

Kazanan : yok.

Kaybeden : yok.

Zarar gören :

İran ın nükleer tesisleri Trump a göre yok edildi.

CNN İNT. göre sadece hasar gördü.

İran a göre zaten Uranyumu taşımışlerdı.

İranın askeri tesisleri vuruldu.

İsrail ilk defa ülkesinde balistik füzelerin hedefi oldu. Ciddi hasar gördü. Yahudiler İsrail'in güvenli bir yer olmadıgını gördüler.

Hastahane vurmanın, enkaz altında kalma ın ne olduğunu yaşadılar. Belki GAZZE ye empati duyarlar.

Netanyahunun sonu geldi.

Amerika, İsrail'e kayıtsız desteğin maddi, manevi, ve prestij zararını gördü.

Trump bir taş atar , milyonlarca akıllı taşı çıkarmaya ugraşır.

Tahminime göre İran füzelerinin 1500 km den hedef bulmasını ,uzaydan ÇİN sağladı.. Pakistan, Hindistan savasında olduğu gibi.

Yükseliş ibresi Çini gösterir.

(Yücel Dolmacı)

Tüm bölge dönüşüyor. Kıbrıs sahnesinde de nüfus hızla değişiyor, demografi kayıyor, coğrafya başkalaşıyor. Ama biz hâlâ "hediye Meclis"ten gelen garip haberlerle oyalanıyoruz. İktidar, nüfusu zamanı gelince açıklayacağını söylüyor; "milli sır" mübarek; muhalefet ise acıklı bir ezgiyle “nüfusumuzu bilmiyoruz” diye inliyor. Bilmiyoruz mu, bilmek mi istemiyoruz? Bilmek sorumluluk gerektirir; biz ise hâlâ buralarda bilmemeyi yönetiyoruz.

(Mete Hatay)

İçişleri Bakanının yaptığı "KKTC nüfusunu yeri geldiğinde açıklarız" açıklamasının ne anlama geldiğini yapay zekaya sorduk.

"Gelenin gidenin haddi hesabı yok" cevabını aldık.

(Turgut Alas)

Son durum: AB’nin Özel Temsilcisi Johannes Hahn adada, bugün Hristodulidis ile görüştü. Tatar ise ona randevu vermedi. Bence vermemesi doğal çünkü çözüm istememek bunu gerektirir. İnşallah Temmuz sonu yapılacak zirveye de katılmaz, gerek yok. Görev süresinin dolmasına saatli maarif takvimi hesabıyla 117 gün kaldı o yüzden hiç zahmet etmesin zaten

(Ulaş Barış)

İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu'nda Kıbrıs’a dair ne söylendiği değil…

Ne söylenemediği daha önemli!

“İki ayrı devlet” demiyorlar, diyemiyorlar.

Hele “KKTC”…

Yok!

Ne diyorlar peki?

“Kıbrıslı Türk Müslümanların doğal haklarına kavuşma yönündeki özlemlerini destekliyoruz.”

İstanbul Deklarasyonu'na bakınca…

Aslında diplomatik nezaketin ardına gizlenmiş koca bir suskunluk görüyoruz.

Din kardeşliğiyle avunmamız isteniyor.

Siyaset yok.

Statü yok.

Kabul yok.

Bu haliyle dünyada hiçbir yerimiz yok!

(Cenk Mutluyakalı)

MIŞ: Karşılıklı füze yağmurlarıyla 12 gündür birbirlerinin tozunu atan israil ile İran arasında süresiz ateş kes sağlanmış... "Mış" diyorum; çünkü bu açıklamayı yapan yalanlarıyla Pinokyo'ya dönüşen, ama Pinokyo gibi sevimli olamayan, sol gösterip sağ vuran, ABD'nin baskın başkanı Donald Trump'tır... Dileyelim ki, bu kez doğruyu söylemektedir bu yalancılar kralı...

(Ahmet Tolgay)