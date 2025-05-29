Sn. Ünal Üstel, dün yaptığınız açıklamalarda Türkiye’ye uçuşlarda bilet fiyatlarında ucuzlama olacağını ifade ettiniz. İnşallah bu dediğiniz kısa sürede olur. Zira vatandaşlar pahalı bilet fiyatları nedeniyle tatili Türkiye’ye değil Avrupa’ya kaydırdı…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, sizin de eğitim aldığınız Bekirpaşa Lisesi’nde yaşanan başörtüsü tartışmasına artık bir son vermelisiniz. Olan gençlere oluyor…

Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı olarak yürüttüğünüz ‘Ada Kıbrıs’ kampanyası Güney’deki Rum turizmcilerini oldukça rahatsız etmiş. Anlaşılan kampanya etkili olacak…

Sn. Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanlığı adayı olursanız ikinci tura kalacağınız yönünde açıklamada bulunarak, iddianızı ortaya koymuşsunuz. Ancak adaylığı düşünmüyormuşsunuz galiba…

Sn. Sinan Güneş, bugünden itibaren 4 gün boyunca beklenen sağanak yağmurlarla ilgili üreticiyi sıkıntıya sokacak bir durum söz konusu olur mu? Yoksa etkili bir yağış öngörülmüyor mu?

Sn. Sami Doğan, iki gün içinde iki drag yarışında boy göstererek dereceler yapmışsınız. Anlaşılan bu sezon süratinize yaklaşacak olan yok. Allah kazasız belasız yarışlar nasip etsin diyoruz…