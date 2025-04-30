Sn. Ünal Üstel, yeni projeler için Ankara’ya gittiğinizi açıkladınız. Bu projelerin neler olduğunu ülkemize ziyarette bulunacak olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak herhalde. Kolay gelsin…

Sn. Dursun Oğuz, Meclis’te yaptığınız açıklamada 2024 yılında yaklaşık 1500 kişinin gerek evlilikle gerekse çalışma izinleri vatandaş yapıldığını söylediniz. Bu rakam 2023 ve öncesinde ne idi?

Sn. Hüseyin Çavuş, ülkede yaşanan kuraklık ile ilgili çalışmalar başladı mı? Zira birçok çiftçi tarlasından bir kuru çöp bile biçemeyeceğini söylüyor. Umarız çiftçiye yeni sezonda tohumluk temin edilir…

Sn. Olgun Amcaoğlu, yüzünüzü TEKNOFEST tanıtım broşüründe olsun görmek güzel. Oldukça sessiz ve geri planda kaldınız. Bunun sebebi nedir?

Sn. Turgay Deniz, katılmış olduğunuz Palandöken Ekonomi Forumunda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletlerine Kuzey Kıbrıs’ta yatırım yapın çağrısı yapmışsınız. İnşallah bu çağrısınız dikkate alınır…

Sn. Hasan Sapsızoğlu, hedefiniz doğrultusunda cimnastiğin yaygınlaşması için çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bu bağlamda okullarda yaptığınız cimnastik yarışmaları çok önemli olsa gerek…