Son zamanlarda, doğrusu, üzülsem mi sevinsem mi bilemiyorum. Üzülüyorum; çünkü artık çeşitli uygulamalar sayesinde tercüme işleri öylesine kolaylaştı ki, birkaç dakikada istediğin metni çevirmek mümkün. Bu da önümüzdeki günlerde en çok tercümanları ve çeviriyle uğraşanları etkileyecek, kaçınılmaz.

Ama bir yandan da seviniyorum; zira uzun zamandır Facebook gibi platformlar yazdıklarımızı anında istediğimiz dile çeviriyor. Hatta öyle ki, ben tüm Rum arkadaşlarımın paylaşımlarını anında okuyabiliyorum artık. Bu da iki toplum arasındaki iletişimi bambaşka bir boyuta taşıdı diye düşünüyorum. İki toplumun özellikle iç dünyasını görmek açısında aracısız bir iletişim imkanı sağlıyor. Hatta artık Türkçe veya İngilizce yazılmış kitaplar ve makaleler bile bu tür applar tarafından kolayca çevrilebiliyor.

(Mete Hatay)

Yıl 1998 ya da 1999, Amerika’da yurtta aniden elektrikler kesildi, ben tabi gayet alışık olduğum için hiç istifimi bozmadım ama bir baktım yurt sorumlusu elinde fener tek tek odaların kapısını çalıp durumu kontrol ediyor, millet koridorda toplanıyor, ellerinde mumlar ve fenerler... Koridorda elektrik kesildiğinde de çalışmaya devam eden ışıklar olduğu için herkes kısa sürede koridorda toplandı, insanlarda bir taraftan genel bir şaşkınlık diğer taraftan bir bayram havası gördüm. İlk kez o zaman elektrik kesintilerinde benim algımla dünyanın geri kalanı arasındaki algının farkını gözlemledim...

Son 2 gündür tüm Avrupa’nın İber yarımadasındaki 'saatler süren' elektrik kesintilerinin haberlerini okuyorum. Elektrik kesintilerinin hayatı nasıl felç ettiği, etkileri, tekrar yaşanmaması için alınacak önlemlerle ilgili en alttan en üst düzeye herkes açıklama yapıyor. Bu konuda ciddi bir mesai harcanacağını ve gerçekten tekrar yaşanmaması için de ciddi kaynak ayrılacağından eminim.

Diğer taraftan bize bakıyorum, Kıbrıs'ın kuzeyinde 50 yıldır yaşadığımız düzenli elektrik kesintileri konusundaki istikrarımız hiç azalmadan devam ediyor. Elektrik kesintileri o kadar içimize işlemiş, algımız o kadar farklı ki İspanya haberlerini okurken bazı detaylara ister istemez gülümsüyorum. Mesela İspanya hayatında bir kez 10 saat elektriksiz kaldı diye Orta Çağ'a geri dönmüş ...

Bu hesaba göre biz de biraz çabalarsak ülke olarak yontma taş devrinden cilalı taş devrine geçiş hayal değil arkadaşlar...

(Kemal Basat)

GKRY Gemilerine Geçit Yok

GKRY gemilerinin Türkiye’nin bir limanına girmesine izin verilmesi talebi resmen reddedilmiştir.

Konuyu, KKTC limanlarıyla ilgili izolasyonları da dikkate alarak değerlendirmek gerekir.

GKRY’nin 12/12/1974 tarihli deklarasyonu ile Kuzeydeki limanların tüm gemi, navlun ve yolculara kapalı olduğuna ilişkin kararının Uluslararası Hukuk temelinden yoksun olduğu , dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ve diğer ülkelere doğrudan ticaret yapmasının engellenemeyeceği hukuken araştırılabilir.

AB, Rum Yönetimini Kıbrıs’ın tek meşru hükümeti olarak kabul etse de, Rum Yönetimi de diğer devletler gibi Uluslararası Hukuka aykırı kararlar alamaz. Hiçbir devletin egemenliği sınırsız değildir. Hiçbir devlet “ben anayasayı uyguluyorum” diyerek vatandaşları serbest ticaret yapma hakkından yoksun bırakamaz.

Mağusa Limanının Uluslararası Hukuk kapsamında durumunun saptanması, olumlu hukuksal ve pratik gelişmelere yol açabilir. Kıbrıs’ın tümü Avrupa toprağı olduğuna göre, fiili bir idarenin denetimi de olda, niye Avrupa Gümrük Birliği kapsamına alınmadığı hukuken sorgulanabilir.

Bu arada pratik çözümler üretilmesi de gündeme gelebilir. Örneğin gümrük birliği ülkelerinden birine Mağusa Limanında bir serbest bölge verilmesi gibi. Geleceklerinin ne olacağı belli olmamakla beraber, gümrük birliği kapsamında faaliyet gösteren birtakım serbest bölgelerin olduğu unutulmamalıdır.

(Romans Afif Mapolar)

Vallahi pes,

Kendisi gibi düşünmeyen herkesi "Gerizekalı" sayan bir ülke idarecisi.

Ülkeyi bok götürürken kılı bile kıpırdamayan sayın idareci unutma "Bu ülkede bir elin yağda bir elin balda yaşıyorsan bunu bu gerizekalılara borçlusun"

Unutmadan bir konuda sizinle hemfikirim "Bu ülkede metre kareye düşen geri zekalı sayısı dünya ortalamasının çok üzerindedir"

Üzerindedir, çünkü üzerinde olmasa siz böyle bir açıklama yapamazdınız.

(Ufuk Çağa)