Sn. Ersin Tatar, dün Türkiye’nin son 40 yılında yaptığı terör eylemleriyle öne çıkan terör örgütünün lideri olarak bilinen Abdullah Öcalan’ın yaptığı PKK silah bıraksın çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sn. Hüseyin Çavuş, dün bölgenizdeki Yıldırım, Mormenekşe, Yeniboğaziçi köylerinde üreticilerle bir araya gelerek don olayından etkilenen ürünleri yerinde görmüşsünüz. İnşallah üreticilerin zararları en kısa sürede giderilir…

Sn. Hakan Dinçyürek, vatandaşın devlet hastanesi acilinde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için acil doktor sayısını artırmanızda fayda var. Zira mesai saatleri sonrasında beklenen hizmeti alamayan hasta ve yakınları isyan ediyor…

Sn. Ali Kamacıoğlu, Kalkınma Bankası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) arasında "Sanayi Destek Kredisi" protokolü imzalanması güzel bir adım. İşlerini büyütmek veya modernize etmek sanayiciler için bu fırsatı değerlendirmeleri gerek değil mi?

Sn. Ahmet Serdaroğlu, Kamu-İş olarak yetkili olduğunuz Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nde dün toplu iş sözleşmesine imza koymanız burada işlerin yoluna girdiği anlamına geliyor mu? Zira geçtiğimiz haftalarda grev yapılmıştı…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin ihalelerinin Sayıştaylık denetimlerinde bazı yanlışlıklar görmesi nedeniyle mercek altına alındığı bildirildi. İnşallah sıkıntı büyümez…