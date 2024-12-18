Sn. Ünal Üstel, yeni yıl öncesi piyasayı canlandırmak adına gerek 13. Maaş ödemelerinin gerekse üretici ödemelerinin yapılacak olması önemli bir adım. Ancak piyasanın denetlenerek fiyatların makul düzeye indirilmemesi paranın güneye gideceğini unutmayın…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, kamuda grev yasağını içeren yasa tasarısı ve hayat pahalılığı ödeneğinin kaldırılmasını içeren tasarı başınızı oldukça ağrıtacak gibi. Zira sendikalar mücadeleyi başlatmış durumda…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri çok taraflı bir konferans için nabız yoklamaya başladı. Sizce bu konferans gerçekleştiğinde Kıbrıs Türkü’nün istediği bir anlaşma zemini mümkün mü?

Sn. Fırat Ataser, Lapta-Alsancak anayolunda yeni yapılan bir çembere müteahhidin isminin verilmesi bölgede tepkiye neden olmuş. Bu konuyla ilgili bilginiz var mı?

Sn. Hasan Hüda Ecer, bir Galatasaray taraftarı olarak takımınızın bu sezon almış olduğu sonuçlardan herhalde memnunsunuz. Ligde ve Avrupa’da şampiyonluk olur mu? Bol şanslar…

Sn. Abdullah Özsusuzlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bağlı futbol hakemlerinin son haftalarda büyük eleştirilere maruz kaldığını görüyoruz. Acaba bu yapılan hatalar aşırı stress kaynaklı mı? Yoksa yorgunluk mu dersiniz…