Sn. Ünal Üstel, sonunda partinizde birliği sağlayarak 27 oyla yeniden Meclis Başkanı olarak Ziya Öztürkler’i seçebildiniz. Ancak hükümet olarak 29 oya sahip olmanıza rağmen yine 2 red oyu olması oldukça düşündürücü…

Sn. Dursun Oğuz, son günlerde isminiz sosyal medyada çok sık yeni başbakan olarak anılıyormuş. Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Yoksa parti içini karıştırmak için ortaya atılan dedikodudan ibaret mi dersiniz…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullarda sınav döneminin başlamasına karşın halen öğretmeni olmayan dersler nedeniyle mağdur olan okullar olması oldukça düşündürücü. Bunun sebebi nedir?

Sn. Ziya Öztürkler, sabah istifa etmeniz sonrasında yeniden yapılan Meclis Başkanlığı seçimi sonucunda 27 geçerli oy ile yeniden başkan seçilmiş olmanız nedeniyle sizi kutluyoruz. Herhalde tarihe geçeceksiniz.

Sn. Mehmet Harmancı, Güney Lefkoşa Belediye başkanı ile yaptığınız görüşmelerde Lefkoşa’ya yeni araçlı geçiş kapısı açılması konusunda acaba bir uzlaşı var mı? Bir iddiaya göre Haspolat Kapısı konusunda uzlaşı varmış…

Sn. Ali Kamacıoğlu, sanayiciler olarak zanaatkarlar ile yarın yapacağınız ortak eylem umarız sonuç alıcı olur. Ancak anladığımız kadarıyla devlet sıfırı tükettiği için sizlere destek vermesi zor gibi…