Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla bazı bölgelerde çöp işinin uzun sürede toplandığı için ortaya kötü görüntüler çıktığını belirterek, sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız gönderdikleri fotoğrafla birlikte "Gülseren bölgesinde bir çöpe bütün mahalle çöp atıyor. Durum bu. Yolun içi çöp” diyerek burada birçok apartman ve yaşayan aile olduğunu ifade ettiler.

Gülseren bölgesindeki böyle binalara sadece bir çöp bidonu koyarak çöp toplama olamayacağını vurgulayan bölge sakinleri, “Bu yer gibi en az iki çöp bidonu koymaları lazım. Zira 3-4 günde bir alınıyor çöpler” diye konuştular.

Belediyenin sağlık şubesinin bu işlere biraz daha önem vermesi gerektiğini zira yaz aylarında etrafa yayılan çöplerin hastalıklara neden olacağını ifade eden vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.