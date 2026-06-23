Sn. Fikri Ataoğlu, çöp sorununun çözümü için son aşamaya gelindiğini ifade ettiniz. Bizce toplum olarak çevreye karşı duyarlı davranmaz ise çöp sorunu hiç bitmeyecektir.

Sn. Hüseyin Çavuş, dün Geçitkale – Yıldırım köyleri arasında meydana gelen arazi yangınında 100 dönümün üzerinde biçilmemiş ekinler kül olmuş. Acaba bu zarar gören üreticilere herhangi bir tazminat ödenecek mi?

Sn. Erhan Arıklı, dün gündeme düşen ve Meclis’te konuşulan 360 bin kişinin bilgilerinin çalındığı haberleri umarız doğru değil. Eğer doğruysa ülkemiz için büyük sorun olacak…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, ‘Festivaller Festivali Geleneksel İskele Festivali’ yine bu yıl dopdolu geçecek. Sizin de dediğiniz gibi bir karnavala havasında geçmesi planlanan festivalde yok yok. Kolay gelsin diyelim…

Sn. Özdil Nami, Holguin tarafından masaya konulan yeni plan konusunda temkinli olduğunuzu ve masanın dağılabileceğinizi ifade etmişsiniz. Bu uyarılarınız mutlaka Cumhurbaşkanı tarafından dikkate alınacaktır…

Sn. Doğukan Ulaç, Dünya Kupası ayağı olan Setubalde başlangıçta kalbinize almış olduğunuz darbe nedeniyle yarışı tamamlayamamışsınız. Büyük şansızlık diyoruz. İnşallah bundan sonra böyle bir şansızlık yaşamazsınız…