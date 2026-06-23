Bir kıvılcım, aylarca süren emeği yok etmeye yetiyor...

Bu alevlerde sadece kuru otlar değil; üreticinin alın teri, umudu, gecesini gündüzüne kattığı emeği de yanıyor. Tarlada geçirilen uzun saatler, yapılan masraflar, geleceğe dair kurulan hayaller birkaç dakika içinde küle dönüşebiliyor.

Yangınlara sebep olan ihmal, dikkatsizlik ve sorumsuzluk kabul edilemez.

Her sönen başak, her yanan dönüm arazi; sadece bir üreticinin değil, hepimizin kaybıdır.

Toprağına emek veren çiftçimizin yanında olalım, yangınlara karşı daha duyarlı davranalım.

Çünkü üreticinin emeği yanarsa, geleceğimiz de yanar.

Yangınları değil, emeği büyütelim

(Ayşe Uzun Daloğlu)

"Ceza Yasası" değişti...

AĞIR CEZA'da ilk "TUTUKSUZ YARGILAMA" da sahte diplomadan yargıç karşısındaki Üstel'in eski örgüt başkanına denk geldi.

Demişti ya, "Biz icraat için varız, ilkleri başarıyoruz..."

Anaları gibi danaları da...

Kimse de olup biteni anlamıyor, değil mi?

Elbette "tutuksuz yargılanma ilkesi" bir insan haklı olarak değerli...

Ama sizce bu yönetimin derdi "insan hakkı" mıydı, yoksa, kendi sevdicekleri mi?

(Cenk Mutluyakalı)

SICAĞI SICAĞINA :

Yolda gelirken radyoda dinledim :

Gutteres in Kıbrıs planı açıklanmışmış ??

1. İki devlet olacak, Kıbrıslı Türkler ekonomik, sosyal, ulaşım haklarını alacaklar. Zaten bunlar gasp edilmiş haklardı.0K.

2. Eşit statüde bir GEVŞEK Başkanlık konseyi olacak. Bu gevşek kelimesi ne tarafa çekersen gider. Zaten gevşek !! Bunun detayını bilmeden yorum yapamam.

Zaten iki kapı açamamada bir gevşeklik değil mi?

3. Maraş ı, Mesaryayı, ve Omorfoyu vereceyik.

Maraşı verdim gitti. Zaten Barış Harekatından sonra ilk gidenim.. Bom boş görünce konu , tartışıldı, ve iki hafta sonra girdik.

Mesarya da durun bakalım. Mesarya ve.Omorfo KKTC nın dörtte üçü.

Bunları verince bize üçün biri mi kalacak.???

4. Kıbrısı NATO koruyacak.

Zaten Garanti anlaşmaları ile, NATO üyeleri TC, Yunanistan , UK fiilen korumuyor mu?

NATO nün en güçlü üyesi Türkiye, Adayı güçlü bir koruyucudan alıp, Fin, Austurya, Kanada , Hollanda mı daha iyi koruyacak zannedersiniz. Srvenitsalılar mezarlarından bize bağrıyorlar.

Bunu 1960 dan beri yaşarık.

Hem NATO şu an kendi içinde en karmaşık ve güçsüz durumda.

Amerika çekildi. Ukrayna da NATO yenildi. Ege de iki NATO üyesi it dalaşında.

Dün Çin in askeri güç gösterisini seyrettim.

Kıbrıs ı resmi bir NATO üssü yapıp, Çin in hedefi haline getirmek!!! Işte buna OK demiyorum. Beni ikna edin.

(Yücel Dolmacı)