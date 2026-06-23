Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Bölümü, 12. Bilkent Tiyatro Günleri Uluslararası Tiyatro Festivali'ne “Serçe Parmağını Kaşlarında Gezdirmek” adlı oyunla katılacak.

ARUCAD'dan yapılan açıklamaya göre oyun, 25 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Bilkent Üniversitesi Ana Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

İlk gösterimi mart ayında Bandabuliya Sahnesi'nde yapılan oyun, Oyunculuk Bölümü son sınıf öğrencilerinin Dramatik Anlatı Yaratımı dersi kapsamında geliştirdikleri çalışmalar temel alınarak hazırlandı. Franz Kafka'nın eserlerinden esinlenilerek oluşturulan oyunun yönetmenliğini ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Kerem Karaboğa üstlendi.

Festivalde ARUCAD'ı Kerem Karaboğa ve Pervin Kurçeren'in yanı sıra oyuncular Yalın Doğasal, Ersan Çıkı ve Selin Çolak ile teknik ekip üyeleri Bünyamin İslamoğlu, Ekin Duruk ve Metehan Kayan temsil edecek.