Sendikasız işletmek yasak olmalı. Her iş koluna da sendika gerekir...KTMMOB,KTTB,KTBB vb gibi.

Kayıtlı işgücü başka türlü sağlanamaz! O işkolunda eğitim, standartlar, İSG, özlük haklar yaklaştırılamaz.

Sadece kamudakiler mi can diğerleri de patlıcan mıdırlar?

Bunca elektrikci, Asfalt altyapıcı, konkasörcü, betoncu, bankacı, tezgahtar, dönerci, kamyoncu, taksici şöförler, sanki sadece kamuda öğretmen var....!Ya sağlık çalışanları...?

Tek engel kamu sendikacılar....Ya tekrar seçilemezsek endişesi....!

(Hasan Nihat Erduran)

BUGÜN LEFKOŞA FELÇ, FELÇ

Genelde yollarımız felç, bugün daha da felç ,Lefkoşa'nın her tarafı çıkmazda. Halk perişan10 dk yolda ya bir saat veya 2,saat'te gidersin, Araştırma yaptık Jetgaz karşısı Yol kazısı nedeniyle yol kapalı gelen, gideni geri çeviriyorlar. Avrupa’da bu tür işler mesai olmadığı günler yapılır bizim burada ise Sabah veya öğlen saatlerinde yapılıyor olacak gibi değil bu araba sürücülerine yazıktır günahtır. Bırakın nüfus çoğaldı arabalar acemiler, trafiği kullanmayı bilmeyenlerin, sayısı çok, birde halk bu ezgiyi çekiyor.

(İbrahim Özsoy)

SÖMÜRÜLEN TÜKETİCİ VE UYGULANMAYAN HAL YASASI: Bir kez daha görüldü ki, yasa geçirmek de marifet değil... Asıl marifet geçirilen yasaları uygulamak... Yıllar süren büyük beklentilerden sonra, yankılanan bir propagandayla geçirilen Hal Yasası hâlâ uygulamaya konulmuş değil... Mazeret de kabahatten daha büyük: Yasanın öngördüğü tüzükler henüz hazırlanamamış!.. Yasa geçirilir, ama tüzükleri hazırlanamaz... Bu nasıl bir iş?.. Okyanusu geçip derede boğulmak gibi bir şey... Bunun yerel adı da çıkar çevrelerini koruma adına kurumsallaştırılan popülizm!.. Hal Yasası yürürlüğe girerse kimlerin çıkarının aşağılara çekileceği malûm!..

Peki, uygulanamayan bu hal yasası yüzünden dar gelirli tüketici halkın her gün beter duruma gelen hali ne olacak?.. Çarşımızda rekoru vurgulayan ürünler arasında patates ön sıraya fırladı... Kimi tezgâhta patatesin fiyatı 130 TL, kimi tezgâhta 140 TL ve hatta daha fazla... Üstelik yıkama makinelerinden geçirilmeden piyasaya sürülen patatesler çamurla kaplı... Sömürülen tüketiciye karşı ne acıma var, ne de saygı!.. Hal yasası da raflarda kadük bir yasa misali dursun...

(Ahmet Tolgay)

CEMİL VE PATATES

- Oooo Cemil Bey ! Yine aceledesiniz.

- Abi yatırım yapacağım. Bankaya gidiyorum. Borçlanacayım.

- Tabi artık bir ev almalısın . Yaşın geldi.

- Ev , altın ya da dövizde daha iyi getirisi olan yatırım alanı var abi şimdi.

- Yapma yahu. Neymiş o?

- Patates abi patates. Dolardan bile daha hızlı fiyatı yükselir. Hade tutma beni gidip bir kaç torba alıp kenara koymam lazım.

(Bülent Dizdarlı)

İşte şimdi tam zamanı.

Madem bu kadar kolaydı meclis başkanı sonucunu almak, bu kadar basitti karar vermek, neden bu kadar kaos yaşatıldı mecliste? neden bu kadar karmasayı yaşadı?

Meclisin önüne bir levha asın ve "VERDİGİMİZ RAHATSIZLIK İÇİN ÖZÜR DİLERIZ" Yazın. Bu da demokrasi mesajı olsun.

(Hüseyin Cumaoğlu)