2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) heyecan, gruplardaki ikinci maçlarla sürüyor. K Grubu'nun iddialı ekibi Portekiz, Özbekistan'la karşılaştı.

TRT 1 ve Tabii'den yayınlanan karşılaşmayı Portekiz 5-0 kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Ronaldo (2), Nuno Mendes, Abduvohid Nematov (KK) ve Leao kaydetti.

İlk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalan Portekiz, turnuvadaki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan ve ilk maçta Kolombiya'ya 3-1 mağlup olan Özbekistan'ın grupta henüz puanı bulunmuyor.

Ronaldo'dan 2 gol 2 rekor

Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz'in Özbekistan karşısında ilk golünü atan Cristiano Ronaldo iki rekor birden kırdı.

Portekizli yıldız, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olurken aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı 2. oyuncu olarak tarihe geçti