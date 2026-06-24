Sn. Tufan Erhürman, sayın Guterres’in Temmuz ayında 5+1 görüşmeleri başlatma konusunda isteki olduğu ifade ediliyor. Bu konuda bizim taleplerimiz masada olacak mı?

Sn. Ziya Öztürkler, vallahi eski Meclis Başkanı Zorlu Töre’den daha keskin açıklamalar yapıyorsunuz. Anlaşılan o koltuğa oturan tam bir şahin oluyor…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, bir eğitim-öğretim yılı daha geride kaldı. Son 4 yılda herhalde en rahat eğitim yıllarından birini geçirdiniz. Zira okullarda çok fazla sorunlar yaşanmamış gibi görünüyor…

Sn. Erhan Arıklı, ülkemizdeki ana yollarda oto korkuluk yapım işleri mi öncelikli yoksa bozulan asfaltların yamalanması veya düzeltilmesi mi? Zira bozuk yollar olmasa vatandaşlar yollardan çıkıp kaza yapmayacaktır bizce…

Sn. Hasan Sapsızoğlu, ülkemizdeki cimnastikcilerin gelişimi için her fırsatı değerlendirdiğiniz gözden kaçmıyor. İnşallah bu çabalarınız meyvesini ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda yarışacak cimnastikcileri görmemizle sonuçlanacak…

Sn. Kudret Özersay, partinize katılımların artarak sürmesi, yaklaşan seçimlerde iyi bir kadroyla seçime gireceğinizi gösteriyor. Kolay gelsin diyelim…