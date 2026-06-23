Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, Pazar günü Taşkent’e gitmek için kullandığı yeni çevre yolu üzerinde karşılaştığı fotoğraftaki çirkin görüntüleri bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Vatandaşımız fotoğraftaki görüntüleri Lefkoşa Çevre Yolu’nun Taşkent kavşağı yakınlarında çektiğini belirterek “Bu çöpler ve molozlar şu anda kullanıma kapalı olan çemberden dağa doğru giden yol üzerindedir. Buraya bu çöpler ve molozlar kimin tarafından ve neden dökülüyor, anlamak mümkün değil. Bu kadar mı çevremize karşı saygısız bir toplum olduk. Pes artık diyorum” dedi.

Bu yola bırakılan çöpler ve molozlarda her çeşit eşya veya atık olduğunu gördüğünü belirten vatandaşımız “Bu yoldaki moloz ve çöplerde ev eşyaları, araç lastikleri hatta hayvan sakatatları ve derileri bile vardı. Yani insanlıktan bu kadar mı uzaklaştık” diyerek sözlerini tamamladı.