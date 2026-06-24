BM GENEL SEKRETERİNE SORULAR ;

Görev sürenizce, Dünyamız en acı olayları yaşadı. Bunun karşısında sadece bir iki demeçle yetinmeniz normal mi?

Hiçbir aktif girişim yapamamanızın gerekçesi ne?

Başında bulunduğunuz Kurum iş yapma yetkisini yitirdi , hatta dağıldı. Yüzlerce üyesi bulunan bu Kurumu, dağılmış vaziyette bırakıp gidiyorsunuz ? Üyelerin çogunlugunu alıp niye reorganize etmediniz??

Bir tek aktif göreviniz sadece Kıbrıs konusunda Arabulucu olmak arabulucu tayin etmek.. Bu konuda da hep aynı metodolojiyi kullanarak, tüm görüşmelerin sonuçsuz kalmasından soromlu değilmisiniz ?

Şimdi yine temcit pilavı gibi aynı şeyi önümüze sürüyorsunuz :

Türk tarafının, BM ve AB kararları ile gaşbedilmiş haklarını vereyim ( ki bu kararlarda biz de suçluyuk, bu kararlar hukuki olabilir, ancak ADİL değildir.)

Rum tarafınada ENOSİS e giden , TC engelini kaldırmayı mı amaçlıyorsunuz.

Adayı NATO korusun öneriniz, Garanti anlaşmaları ile Adanın zaten korunmasının NATO üyelerinin uhdesinde olduğunu bilmemenizden mi kaynaklanıyor.?

NATO korumasında yaşananları tarih yazar.

Türk tarafı Maraş, Mesarya, Omorfoyu Rumlara geri verecek.

Mesaryanın sınırı Beşparmak dağlarından başlar. Dagları da bizim müteahitler yıktı. Biz nere gideceyik??

Anlaşma GEVSEK olacak. Soyut bir kelime. Rumlara göre gevşek federasyon, Türklere göre gevşek İki Devlet !!!!

Başkanlık konseyinde Rum üç yıl görev yapacak, Türk bir yıl. Üç yıl Türk Başkan ne yapacak.

Bu Başkanlar iki kapı açamazlar, bu konseyin çalışması verimli olabilecek mi?

Komitelerde bir Türk üyenin EVET i aranacak. Sanki bu bize verilmiş bir lutufdur???

Komitede 4 Türk üye varsa, bir üye Türklerin 0/0 25 mı temsil eder.

Bu SİYASİ EŞİTLİK Mİ?

Matematik hocanız yok mu?

(Yücel Dolmacı)

DÖVİZ DE DEĞER KAYBEDERMİŞ: Gelen tekliflerle kitap yazma işim yoğunlaşıyor... Otobiyografiler başta!..

Dijital bir donanıma ihtiyacım oldu evdeki büromda... Tekniği geliştirmek gerek...

15 gün önce gördüğüm fiyatı doğrusu yüksek buldum... 1500 paund!.. "Düşünüp geri gelirim" deyip oradan ayrıldım...

Mesleki ihtiyacım beni bu donanıma zorluyor...

Bugün tekrar satış yerine gittiğimde önüme sürülen yeni fiyat 2000 paund oldu... İtiraz edecek oldum... Aldığım yanıt: "Döviz de değer kaybeder... Bu donanım elimizdeki sonuncusudur... Yeni ithalatın fiyatı daha da yüksek olacak.."

Almak zorundaydım ve istenen parayı bastırıp satın aldım o donanımı... Montaj onlara ait...

Ödediğim 2000 sterlini amorti etmek için acaba kaç kitap ve kaç yazı yazmam gerekecek şimdi?..

Her şeyin pahalılaştığı, ama emeğin gittikçe ucuzladığı bir süreçteyiz maalesef...

(Ahmet Tolgay)

Nere döndük bilir misiniz?

"Havada bulut yok bu ne dumandır mahalede ölü yok bu ne figandır"

ölmüşüz ama ağlayanımız yok.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Çok hoşuma gitti bu sözler. Birisi paylaşmış. Ben de paylaşayım istedim.

Hayat tecrübelerle doludur. Bu sözlere ben de katılıyorum elbette

-Seçim öncesi senden iyisi yoktur,

-Seçim biter birlikte kazanılır, sonra görünmez olunursun.

-Toplumla ilgili sorunları çözmek istersin, fikir verirsin, göz ardı edilirsin,

-Nasıl olsa beni destekledi denir, kendisine destek vermeyenler baş tacı yapılırmış.

-Demekki siyaset buymuş kısacası;

-Köprüyü geçesiye kadarmış herşey,

-Ancak bir gerçek var ki;

-Makamlar gelip geçicidir, önemli olan hoş seda bırakmak ve dostların vefasını unutmamaktır.

(İsmet Ezel)