Sn. Hakan Dinçyürek, ülkede grip vakalarının hızla artış göstermesi sonrasında sağlık sisteminin yetersiz kalmasına yol açtığı yönünde Tabipler Birliği’nin açıklaması var. Acaba gerçekten de salgın kontrolden çıktı mı?

Sn. Hüseyin Çavuş, geçtiğimiz gün Meclis Genel Kurulu’nda yapmış olduğunuz konuşma sonrasında sosyal medya yıkılmış. Özellikle eğitim alanında her şeyin güllük gülistanlık yönündeki söyleminiz çok konuşuldu…

Sn. Fikri Ataoğlu, KKTC 2025-2034 yıllarını kapsayacak Turizm Master Planı ile ilgili bölge toplantıları umarız ülkede turizmin canlanmasına sebep olur…

Sn. Raziye Kocaismail, yıllardır sürdürdüğünüz Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanlık görevini devretmişsiniz. Hayırlısı olsun. Umarız bundan sonra çok daha iyi çalışmalar yapılır…

Sn. Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi olarak Bafra bölgesinde alt yapı çalışmalarına hız vermişsiniz. Yürüyüş ve bisiklet yolları hızla büyüyen oteller bölgesi için çok faydalı olacak…

Sn. Mehmet Tatar, takımınız Çetinkaya’nın bu sezon gösterdiği performans ileriki yıllar için umut veriyor. Herhalde şampiyonluklara alışmış Çetinkaya camiası kupada iddialıdır..