KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği, derneğin Eski Başkanı Ali Ecesoy’un babası Merhum Önder Ecesoy anısına tavla turnuvası düzenledi.

Dernek genel merkezinde düzenlenen turnuva, üyeler ve tavla severlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Turnuvada şampiyonluğu Mehmet Çörekçioğlu, ikinciliği Raif Uzkan, üçüncülüğü Hasan Taçoy, dördüncülüğü Şükrü Dipdere elde etti.

Turnuva sonunda dereceye girenler kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken, Dernek Başkanı Mustafa Taş, "Derneğimizin eski Başkanı Ali Ecesoy’un kıymetli babası Merhum Önder Ecesoy’un aziz hatırasına ithafen düzenlenen etkinlikte, vefa, dostluk ve birlik duyguları ön plana çıktı. Merhum Önder Ecesoy’u rahmet ve özlemle anıyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.