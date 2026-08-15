KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü ile bölgede kapsamlı ve modern bir cimnastik salonu kazandırılması için önemli bir iş birliğine imza attıklarını açıkladı.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Ağırdağ Boğaz bölgesindeki spor tesislerine modern bir cimnastik salonu kazandırılması amacıyla Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü ile birlikte yeni bir projeyi hayata geçirmek için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Sapsızoğlu, kulüp başkanı Hüseyin Dayı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, projenin yalnızca yeni bir spor salonu kazandırılmasından ibaret olmadığını belirterek, bunun çocukların geleceğine ve spora yapılacak önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Federasyonun hedefinin 10 bin çocuğa ulaşmak olduğunu ifade eden Sapsızoğlu, her yeni cimnastik salonunun daha fazla çocuğun sporla buluşmasına olanak sağlayacağını kaydetti.

Sapsızoğlu, projeye katkı koyan Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Dayı ve kulübün yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Birlikte başaracağız, birlikte büyüteceğiz ve birlikte 10 bin çocuğa ulaşacağız” mesajını verdi.

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun “Hedef 10 Bin Çocuk” vizyonu doğrultusunda, yeni spor tesislerinin hayata geçirilmesiyle cimnastiğin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.